Professore cinquantenne rapinato in stazione: nei guai un 26enne

di Alberto Beltrame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Stava attendendo l'ultimo treno per tornare a casa. Ma dopo aver posteggiato la bicicletta davanti alla stazione, mezzo con il quale è solito spostarsi in città, si è accorto subito che qualcuno l'aveva rubata. L'uomo, uncinquantenne residente in provincia, si è messo a caccia del ladro e ha notato poco dopo unche si allontanava in sella a una bici. Era proprio la sua. Il cinquantenne lo ha raggiunto e ha iniziato a far valere le sue ragioni. «Non l'ho rubata, è mia» ha subito risposto il giovane prima di aggredire ail vero proprietario. In aiuto del professore sono intervenuti quasi all'istante gli agenti delle volanti di Treviso che, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato D.F.J., 26enne di origini cilene, già noto alle forze dell'ordine, che però prima