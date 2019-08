Scaraventa a terra una donna in bici e le rapina la borsa: arrestato

PAESE - La Polizia di Stato ha arrestato oggi, 20 agosto, un italiano di 45 anni per rapina ai danni di una donna di 76 anni. Era il 17 agosto quando di mattina l'uomo, in bici, a padernello, ha affiancato la donna che stava tornando a casa, anche lei in bicicletta, l'ha spintonata e le ha rubato la borsa dal cestino della bici. La donna è caduta a terra rovinosamente, e ha 40 giorni di prognosi. L'uomo è sospettato di essere responsabile di altri scippi degenerati in rapine avvenuti quest'anno nel comune di Paese.

