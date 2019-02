Preso a pugni in faccia da uno sconosciuto mentre è in fila al bancomat

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO - Preso a pugni in faccia da unomentre attende il suo turno allo sportello bancomat. Vittima dell'aggressione, avvenuta sabato mattina in stazione dei treni a Treviso, un 40enne trevigiano che lavora come autista per la Mom. All'uomo, che si è subito fatto medicare in pronto soccorso, è stata riscontrata una frattura della mandibola e una micro frattura. A denunciare l'episodio, sul quale indagando gli agenti della polizia ferroviaria, è il sindacato Sgb di Mom. Sabato mattina l'autista, verso le 10.45, si trovava in coda allo sportello bancomat della stazione, accanto alla libreria e all'edicola dei giornali. All'improvviso, senza apparente motivo, si è avvicinato un uomo di colore che gli ha sferrato un pugno in pieno volto allontanandosi subito dopo e facendo perdere le sue