TREVISO - Il tenore Davide Tuscano, 27enne di Avellino, per il ruolo di Tebaldo e il soprano Francesca Pia Vitale (28enne di Reggio Calabria, per quello di Giulietta: sono questi i nomi dei vincitori del premio Toti dal Monte, concorso internazionale per cantanti, giunto alla sua 50. edizione. Oltre al premio finale, che consiste in un attestato e nell’ingaggio per 7 recite (debutteranno ne I Capuleti e i Montecchi di Bellini nella prossima stagione lirica dei Teatri Del Monaco di Treviso, Verdi di Padova e Sociale di Rovigo e al Pergolesi-Spontini di Jesi), sono state assegnate anche due borse di studio per le migliori voci giovani, sia maschile (premio “Paolo Sivieri”) che femminile (Premio “Toti dal Monte”) rispettivamente a Simone Finotti e a Eleonora Boretto.

I FINALISTI

I vincitori sono stati decretati ieri sera al Teatro Dal Monaco, dopo la prova finale del concorso, con l’esibizione dei 5 finalisti in “I Capuleti e i Montecchi” di Bellini. Conduttore della serata Tiberio Timperi, celebre giornalista e volto Rai. «Finalmente si torna in teatro dopo due anni di Covid. Abbiamo imparato purtroppo che quello che sembrava normale, tanto normale non era». Timperi, che si è detto onorato di essere ospite qui a Treviso, ha speso anche due parole sulla città: «Non venivo a Treviso da trent’anni e non l’ho trovata bella, ma bellissima. Non c’è una pietra fuori posto». Un complimento afferrato al volo del sindaco Mario Conte, che si è detto anche lui emozionato di salire sul palco. «Parliamo di un premio importantissimo: è fra i primi tre concorsi lirici a livello europeo. Non a caso tutti i talenti usciti da qui hanno avuto una carriera straordinaria» ha commentato. «Avevo chiesto alla Giuria di esprimersi con grande scrupolo e severità -ha poi ribadito- e così è stato». A contendersi la vittoria sono stati i 5 cantanti lirici finalisti scelti dalla giuria tra i 70 e più partecipanti. Francesca Pia Vitale nel ruolo di Giulietta, Aoxue Zhu, mezzosoprano che interpreta Romeo, Davide Tuscano per Tebaldo, Nicola Ciancio per il ruolo di Lorenzo e infine Alberto Comes per quello di Capellio si sono esibiti accompagnati dalle note della Filarmonia Veneta condotta dal maestro Giuseppe Marotta. Di grande prestigio la giuria scelta per assegnare il premio: presieduta dal maestro Giorgio Benati, vanta nomi di spicco del settore artistico musicale internazionale e rappresentanti degli enti coproduttori.

LA STORIA DELLA CITTA’

Immancabile la presenza anche di Stefano Canazza, direttore artistico della stagione lirica e concertistica del comunale, grazie al quale è stato possibile organizzare quest’evento. «I cinque concorrenti -commenta- hanno offerto una bellissima finale al pubblico trevigiano. Alcuni sono pronti per il debutto altri non ancora, ma tutti sono meritevoli e avranno la loro chance». Il concorso, giunto al giro di boa del mezzo secolo d’età, prende il nome da Toti Dal Monte, famosa gloria nazionale, che affonda le sue radici qui nel Veneto. «È un premio che fa parte della storia culturale della nostra città. Ogni partecipante si porterà con sé anche un pezzo di Treviso». Spazio anche per uno scambio di battute con il sindaco. «A differenza dei verdetti della politica, dove non si capisce mai chi vince e sembra che vincano tutti, qui ci sarà un unico vincitore, ma sicuramente è un’esperienza che per tutti farà curriculum» commenta Timperi. «Anche in politica bisogna lavorare tanto in realtà» è la replica di Conte, a cui si accoda lo stesso conduttore: «È vero, in realtà i politici non fanno una vita così bella. E comunque se ci metti la passione, sei un artista». A proposito di cosa bolle in pentola per il futuro di Treviso, il sindaco spiega: «Abbiamo un’estate e un autunno-inverno importanti dal punto di vista delle opere pubbliche, ma anche culturalmente non si scherza: al Bailo ora c’è la mostra su Canova, mentre a settembre ci sarà quella Paris Bordon. Abbiamo la rete dei festival e tantissime associazioni artistiche che animano la nostra città».