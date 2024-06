TREVISO – Una serata da dieci e lode. Dieci come i chilometri che hanno accolto i 700 concorrenti della 34. Corritreviso – Trofeo Lattebusche, la grande classica su strada che ieri, all’ora del tramonto, ha pacificamente invaso, ancora una volta, il centro città. Un monologo la gara élite maschile, con il brianzolo Luca Alfieri che ha fatto gara a sé sin dal primo dei 10 giri scattati da Piazza Duomo e sviluppatisi tra Calmaggiore, via Martiri della Liberà, Piazza Borsa e via Manin. Il 23enne dell’Atletica Casone Noceto, in predicato sino all’ultimo di essere convocato per gli Europei, ha chiuso in 30’11”, record della gara, due secondi meglio di quanto Daniele Meucci aveva realizzato nel 2023. Alla fine, Alfieri non pareva neppure tanto contento: “Poteva andare meglio”. Però la sua prova è stata maiuscola. Secondo, in 30’34”, il bellunese Mihail Sirbu, combattente sino all’ultimo, tanto da essersi aggiudicato l’assegno supplementare offerto da Energon Esco come atleta più grintoso di giornata. Terzo Stefano Massimi (30’46”). Applausi anche per Daniele Farronato (Trevisatletica), quinto (31'03"), e Giacomo Esposito (Atl. San Biagio), settimo (31'43"). Elisa Bortoli è invece la nuova regina della gara femminile (5 km). Succede alla trevigiana Michela Moretton che ieri le ha dato filo da torcere dal primo all’ultimo metro. Il gruppo delle migliori si è rapidamente sgranato, sino a ridursi a tre atlete: Giovanna Selva ha provato a reggere il ritmo delle due battistrada, ma ha ben presto dovuto alzare bandiera bianca. Il confronto tra Bortoli e Moretton si è così deciso sulla retta d’arrivo, con la più veloce Bortoli a prevalere di un paio di secondi sull’azzurra di Colfosco. Niente record però, il 16’43” della vincitrice è inferiore di 14” al tempo realizzato nel 2023 da Moretton. Tra le prime dieci - ottava - a vent'anni esatti dal suo primo trionfo alla Corritreviso, la volpaghese Michela Zanatta, classe 1978.

La Corritreviso era partita, alle 20 in punto, con la gara “open”. Un trionfo per Luca Zanet, 27enne di San Polo di Piave, tesserato per HRobert Running Team, che ha chiuso i 9,9 km di gara in 35’10”, staccando nel secondo giro il bellunese Diego Viel, partito a gran ritmo, ma poi ripreso e distanziato dal trevigiano. La veneziana Erika Michielan si è imposta nella gara femminile, andando a chiudere in 41’32”. Argento per Martina Saccol (Team Treviso), bronzo per Silvia Zanusso (Tre Comuni). Le due speciali classifiche a squadre hanno premiato le società Venicemarathon e HRobert Running Team. Il club lagunare si è aggiudicato il Trofeo Lattebusche come società con il più alto numero di iscritti (45), mentre il club di Povegliano ha vinto il Gran Premio Maxì, basato sulla somma delle dieci migliori prestazioni cronometriche, di cui almeno tre femminili. Con un tempo totale di 6h50’37” HRobert Runnig Team ha preceduto Venicemarathon (7h05’29”) e Ryd Treviso (7h19’36”). “Una serata magica - commenta Enrico Caldato, storico presidente dell’Asd Corritreviso -. Settecento iscritti sono tantissimi e ci confermano tra gli eventi sui 10 km più partecipati del Veneto. Treviso è uno splendore anche se dal punto di vista di chi corre. Dal punto di vista organizzativo abbiamo concluso un grande trittico racchiuso nell’arco di un mese, con Treviso in Rosa, il contributo dato alla Deejay Ten e ora la Corritreviso. Ma non ci fermiamo qui. Diamo appuntamento a tutti per il 27 settembre con il Treviso Urban Trail”.

Classifiche. UOMINI. Corritreviso gara élite (10 km): 1. Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto) 30’11”, 2. Mihail Sirbu (Gs Quantin Alpenplus) 30’34”, 3. Stefano Massimi (Atl. Vomano) 30’46”, 5. Daniele Farronato (Trevisatletica) 31’03”. DONNE. Corritreviso gara élite (5 km): 1. Elisa Bortoli (Esercito) 16’43”, 2. Michela Moretton (Assindustria Sport) 16’45”, 3. Giovanna Selva (Carabinieri) 16’54”, 5. Miriam Sartor (Ponzano) 17'44".