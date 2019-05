Prato della Fiera, si cambia ancora: «No al parcheggio resta area verde»

di Elena Filini

TREVISO «Noi verremo ricordati come l'amministrazione che riconsegnerà il Prato della Fiera ai cittadini». E i parcheggi? E gli ordini professionali? E la cittadella della salute? «Questo spazio è un polmone di verde e socialità che va recuperato nel medio e lungo termine. Il parcheggio non è compatibile con il prato». Apri gli occhi e non ti trovi di fronte la giunta di centrosinistra ma Mario Conte e De Checchi in persona. «Su questa partita ci vuole un po' do coraggio-riprende il sindaco- quindi avanti con la progettazione: vogliamo rinnovare la Restera e il Prato». Cosa è successo in sei mesi? «Abbiamo sperimentato le potenzialità del prato grazie ad eventi come la festa irlandese, la Marathon e alcuni eventi sociali e politici - commenta Andrea De Checchi - la riapertura del Makallè, ci hanno convinto di avere una risorsa eccezionale. Un'area verde all'interno della città di straordinario valore. Sarà un processo di medio lungo termine ma la vocazione di questo luogo non è il parcheggio. Partiremo con il rinverdimento dalla zona centrale ridimensionando sempre più l'area di sosta. Ci vorranno anni, ma entro il quinquennio il processo sarà completato».CAMBIAMENTIPer la trasformazione verde si partirà dall'area centrale, per concentrare la parte di parcheggio nella direzione degli ordini professionali. Ma l'intenzione è quella di spingere sulla mobilità a due ruote per collegare la cittadella della salute con il Prato attraverso una passerella realizzata sul Sile all'altezza di via Polveriera e alleggerire il sottopasso di via Venier. L'annuncio della Giunta ha sorpreso l'associazione Prato in Fiera, a Ca' Sugana ieri per presentare la due giorni di Prato e Restera in Festa, carnet di cultura food e sport previsto per il 4 e 5 maggio (ma la conferma si avrà con le previsioni metereologiche di domani). «Siamo più che soddisfatti - spiega Maria Buoso - avevamo colto dei segnali di avvicinamento soprattutto da parte del vicesindaco De Checchi, ma non ci aspettavamo questo annuncio. Il vicesindaco è stato realista: è un processo lungo, soprattutto perchè si tratterà da parte dell'amministrazione di armonizzare le richieste dell'ordine degli architetti e degli ingegneri che, invece, il parcheggio lo vogliono eccome».SODDISFAZIONEBuoso e Dario Brollo, presidente dell'associazione che ha promosso la rinascita del Prato, incassano una vittoria decisiva. «Non potrò mai dimenticare che all'insediamento alcuni assessori mi dissero: scordati il prato per 5 anni - riprende Buoso - poi lavorando insieme e conoscendosi le cose per fortuna cambiano. Io credo che sul prato agisca un genius loci che mette insieme tante cose dalla salute al benessere alla cultura allo sport. Loro lo hanno colto». L'estate vedrà spettacoli e iniziative a Fiera. Tra le diverse anche la collaborazione con il Cerletti per sperimentare il sedime appropriato per riportare l'erba nel prato. «Concordiamo sul fatto che si tratti di un lavoro per fasi graduali-conclude Buoso- Siamo disposti a sperimentazioni. Riconosciamo che del parcheggio c'è bisogno e concordiamo con la prospettiva del vicesindaco di allontanarlo il più possibile. Come? Anche con la valorizzazione della ciclomobilità dei percorsi in bicicletta».