Turni e zone di competenza: ecco i parcheggiatori abusivi dell'ospedale

di Mauro Favaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Come un lavoro vero: ci sonoda seguire eda rispettare. Iche vivono nell'ex caserma Serena si sono reinventati. Da qualche mese a questa parte. Sono almeno in due. A volte anche in tre. Il piazzale più gettonato è quello compreso tra via dell'Ospedale, via Polveriera e via Marchesan. Ieri era presidiato da due ragazzi di colore, entrambi nigeriani, poco più che ventenni, provenienti proprio dall'ex Serena. «Non facciamo del male a nessuno. Anzi, cerchiamo di renderci utili mettono in chiaro in uno stentato italiano seguiamo le auto che vanno via e indichiamo i posti liberi a quelle in arrivo. Non chiediamo soldi in modo diretto. Certo, se poi c'è qualcuno che vuole darci qualcosa, non diciamo di no».