Monovolume tampona utilitaria Investiti padre e figlio di 10 anni

TREVISO - Padre e figlio disono stati investiti da un'auto, un'utilitaria guidata da una donna. Il fatto è accaduto alle 16 in via Zanella a Treviso. A causare la sbandata è stato il tamponamento ai danni dell'utilitaria provocato da un monovolume guidato da un uomo di 55 anni che immettendosi nella strada ha centrato il mezzo.Il papà e ilstati stati trasportati in ospedale dal 118 per le ferite riportate, di media gravità. Entrambi se la sono cavata con qualcheSul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco a supporto di due colleghi fuori servizio che hanno portato i primi soccorsi ai malcapitati.