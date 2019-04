Pista ciclabile Treviso-Ostiglia, sabato 20 s'inaugura l'Ultimo Miglio

TREVISO - L'appuntamento è per domani, sabato 20 aprile, alle 11, in via Paludetti, a Treviso. Si inaugura ufficialmente l'Ultimo Miglio della pista ciclabile Treviso-Ostiglia, alla presenza del governatore del Veneto Luca Zaia, del sindaco di Treviso Mario Conte, e del dirigente regionale Enrico Specchio, responsabile dei lavori dell'Ultimo Miglio. L'apertura dell'Ultimo Miglio è molto attesa dagli appassionati.



Il tratto che è stato realizzato, di 2,6 chilometri, parte dal sottopasso ferroviario in via Benzi, in centro a Treviso, dove aveva origine il binario della linea per Ostiglia, e arriva fino a via Aeroporto, dove comincia il tratto di ciclabile già agibile da alcuni anni, che arriva ormai oltre Grisignano, in provincia di Vicenza.

