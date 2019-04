Paura in ospedale: nigeriana strappa ​la pistola all'agente e tenta di sparare Salvini su Twitter: «Tolleranza zero»

Solidarietà alle Forze dell’Ordine, #TOLLERANZAZERO per i delinquenti che portano droga nelle nostre strade e aggrediscono chi si occupa della nostra sicurezza. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 30 aprile 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Momenti di paura questa mattina indove una. Ne è nata una colluttazione e alla fine la donna, una 31enne, è stata arrestata.La donna era stata, aveva un certo numero di. La 31enne è stata quindi portata in ospedale per evacuarli, una volta in reparto ha chiesto di poter andare in bagno: è entrata, accompagnata da una agente della Finanza che doveva sorvegliarla. Questione di pochi istanti, la nigeriana è riuscita a strappare la pistola all'agente e ha provato ad esplodere un colpo, fortunatamente. Ne è nata una colluttazione, gli agenti sono riusciti a immobilizzare la 31enne, mentre sul posto è arrivata anche la polizia che l'ha arrestata.Sul caso di Treviso si è espresso il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha invocato la "tolleranza zero" per chi commette questo tipo di reati.- informa ancora Salvini -