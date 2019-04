Emergenza medici, L'Usl assume 10 dottori: arrivano dalla Romania

di Mauro Favaro

TREVISO Medici romeni negli ospedali trevigiani. Arrivano i camici bianchi dell'est Europa a coprire i buchi negli organici causati dalla carenza di specialisti. L'Usl della Marca ne ha già individuati dieci.Firmeranno il contratto non appena sarà definita la convenzione con l'Università di Timisoara, città della Romania che sorge poco distante dai confini con Serbia e Ungheria. Il collegamento è già collaudato. Timisoara è gemellata proprio con Treviso. Negli anni scorsi è stato aperto un ponte diretto tra i due paesi. La città rumena, polo industriale, ha accolto parecchie imprese della Marca. E ora i medici seguono la strada inversa. «Abbiamo individuato dieci medici a Timisoara. Non sono ancora tutti quelli che ci servirebbero. Ma è quanto ci basta per evitare emergenze conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana nel momento in cui verrà siglata la convenzione con l'università, procederemo con la firma dei contratti e con le assunzioni».