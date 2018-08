Niente sport in piazza: il sì dei commercianti

di Elena Filini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - «Lo sport in piazza nelle nostre idee ha promosso uno stile di vita che va comunicato e diffuso. So che il neoassessore è una donna decisa, non mi permetto di criticarla. Da sportivo, mi auguro sappia già cosa fare in alternativa». A parlare è Ofelio Michielan, predecessore di Silvia Nizzetto sulla poltrona di assessore allo Sport. La direttiva su Piazza dei Signori off-limits alle manifestazioni ieri ha suscitato molte reazioni di segno opposto. Prosegue Michielan: «L'assessore ha detto che il salotto della città non è una palestra. Sono d'accordo. Noi abbiamo cercato di far diventare tutta Treviso una palestra a cielo aperto perché lo sport nella sua dimensione