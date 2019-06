Tragedia sul Piave, muore annegato ragazzo di 20 anni mentre fa il bagno

SEGUSINO - Tragedia sul Piave, poco fa, oggi pomeriggio 30 giugno. Un ragazzo di circa 20 anni, straniero, era sul greto del fiume con i cugini. Ha fatto il bagno, ma a riva non è tornato. Scomparso nelle acque del fiume. Annegato. L'allarme è stato immediato, arrivano il 118 e i carabinieri, il ragazzo viene trovato dopo 12 minuti. Gli praticano il massaggio cardiaco, a lungo, ma inutilmente. Per lui non c'era più nulla da fare.

