“Le piazzo un proiettile e mi tolgo una soddisfazione”: via armi all'ex

di Angela Pederiva

TREVISO - Raffiche di messaggi per convincerla a riprendere la relazione, insistenti pressioni su sua madre affinché intercedesse per un, pedinamenti per raccogliere elementi sulle sue frequentazioni. Non era amore, ma: per questo a carico delè partita una richiesta di ammonimento ai sensi della legge contro loe, sulla scia di quell'istruttoria, sono scattati il, laper uso sportivo e il diniego del rilascio di porto d'armi per difesa personale. Emesse dalla Prefettura e dalla Questura di Treviso, le misure sono state confermate prima dal Tar del Veneto e poi dal Consiglio di Stato, con una sentenza depositata ieri che elenca l'inquietante sequenza di minacce rivolte all'ex compagna dall'uomo, il quale continua a respingere le accuse. I fatti risalgono al periodo compreso fra il 2011 e il 2013, «in un contesto caratterizzato da indiscutibile conflittualità», in cui il trevigiano (le cui generalità sono coperte da omissis) «», sottolineano i giudici amministrativi citando una serie di riscontri. A cominciare dall'email intitolata Revenge