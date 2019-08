«Liliana si è difesa, ha ucciso lo stupratore, la condanna grida vendetta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MIANE - «Liliana Ordinanza. Merita d'essere», è quanto sostiene l'avvocato difensore Monica Nassisi nel ricorso in Cassazione contro la condanna a 14 anni e 4 mesi inflitta alla 28enne diper l'assassinio dell'amico di sballo Mehdi Chairi, operaio di 42 anni, di Miane. Secondo il legale, i magistrati d'appello, pur riducendo di quasi 5 anni pena inflitta in primo grado, non avrebbero adeguatamente valutato gli elementi a favore della legittima difesa. «Le perizie della Scientifica - puntualizza l'avvocato Nassisi - confermano la versione di Liliana. Quando è stata stuprata è rimasta impietrita, sopraffatta dal terrore. Poi ha provato a scappare dalla casa di Chairi. A quel punto c'è stata la colluttazione e lei, afferrato un coltello, ha pugnalato a morte il suo aguzzino. A confermarlo le tracce di sangue vicino al letto e le ferite sulle mani di Liliana. Per questo quella sentenza di condanna grida vendetta. Ordinanza ha ucciso per difendersi e scappare da chi l'aveva stuprata».