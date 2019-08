di Elena Filini

TREVISO - Launa compagnia di Burlesque assoldata per interpretare le antiche entreneuse e la sera balletto hot sotto le stelle. Quando si dice il fascino degli antichi mestieri. «Volevamo una cosa un po’ forte per rivitalizzare piazza Pio X che nel tempo si è trasformata in un parcheggio» spiega l’organizzazione. Ed ecco che il nuovo rinascimento della città alza la temperatura. Un’iniziativa senza dubbio di largo richiamo quella immaginata dall’Associazione Doge per il weekend del 31 agosto a Treviso: per due giorni piazza Pio X e via dei Dall’oro si trasformeranno in una grande bottega a cielo aperto, dove artigiani e artisti porteranno i mestieri dell’arrotino, dell’indoratore, dell’allevatore del baco da seta. E nel novero delle antiche sapienze manuali poteva forse mancare quello del budoir?