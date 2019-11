CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RONCADE (TREVISO) - Sono passati più di dieci anni da quando se n'è cominciato a parlare, ma ora la, si farà: lo ha annunciato ieri l'assessore regionale alle Infrastrutture Elisa De Berti, nell'ambito di un progetto di messa in sicurezza di alcune strade particolarmente frequentate durante la stazione estiva . Per la rotatoria e le opere accessorie sono stati stanziati tre milioni e 600mila euro. Il progetto ha già ottenuto il via libera della giunta regionale. E da Roncade è arrivata subito la reazione positiva del sindaco Pieranna Zottarelli: «Si tratta di un'ottima notizia che va nella direzione che da tempo sostenevamo quella di mettere in sicurezza il collegamento tra la Treviso Mare e la strada Zermanesa. Una buona notizia che è il frutto di una sinergia, premiante, tra diverse istituzioni e di un intenso lavoro fatto dalla mia amministrazione e prima ancora da quella guidata da Simonetta Rubinato. Da tempo ci battevamo affinché i cittadini Vallio venissero dotati di un collegamento sicuro e affinché venisse messa in sicurezza la Treviso - mare». Un'opera attesissima, per la quale sono stati sbloccati i finanziamenti e che ora dovrà essere costruita celermente.