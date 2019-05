Dalle pergamene del 1300 spunta ​anche un Marco Polo segreto

di Paolo Calia

TREVISO - Do a te Pietro da Canal quietanza di tutto ciò che è contenuto e si legge in una carta manifestacionis rogata a Candia dal notaio Benedetto da Milano il 13 agosto 1320. Questo è parte del testo di una quietanza emersa dall'archivio di Stato di Treviso e dettata da un grande protagonista della storia: Marco Polo. Un documento eccezionale, mai visto prima, direttamente riferibile al viaggiatore veneziano e scoperto da Giulia Migo, studentessa di Ca' Foscari, di San Biagio, diplomata al Liceo Artistico ora al primo anno del corso Magistrale di Storia e Conservazione del patrimonio Archivistico e Bibliografico e, fino alla scorsa settimana, impegnata in uno stage