​Ubriaco e violento, ma per i servizi sociali era invisibile

di Denis Barea

TREVISO - Problemi mentali che durano da una vita e una sindrome da dipendenza, in particolare dall'alcol, che ha trasformato gli ultimi otto anni suoi della sua famiglia in un inferno. Una sofferenza causata da psicosi rese più acute dal vizio del bere rimasta invisibile ai servizi sociosanitari fino alla seconda denuncia per maltrattamenti familiari arrivata nel 2017. «Questo -dice l'avvocato Sebastiano Coletti- non è un caso giudiziario ma una emergenza sociale». E' la storia di un 33enne...