Ondata di maltempo sulla Marca: straripano i torrenti e strade chiuse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Ondata di maltempo sulla Marca. Oltre alle temperature precipitate, iniziano a tracimare i primi corsi d'acqua. Il torrente Avenale ha già oltrepassato l'argine a Castelfranco. Ormai è allerta su tutto il territorio, grande lavoro dei vigili del fuoco per il maltempo che sta colpendo il territorio da questa mattina soprattutto nelle zone della Pedemontana e di Castelfranco Veneto. I corsi d'acqua già straripati stanno creando grossi disagi alle abitazioni del posto, tanto da dover richiedere l'intervento dei vigili del fuoco per alcuni allagamenti. Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri che hanno immediatamente bloccato l'accesso alla strada principale per motivi di sicurezza.Danni e allagamenti si sono poi registrati anche a Riese Pio X, mentre a Monfumo i pompieri sono intervenuti per il taglio di alcune piante cadute lungo le strade. Sotto diversi centrimetri di neve, invece, il Rifugio Posa Puner a Miane - colpito anche da un black out - tanto che il tratto di strada da Pianezze a Malga Budoi non è transitabile per forti raffiche di vento e cumuli di neve.