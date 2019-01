«Locati tipici di Treviso? Su Tripadvisor siamo 133esimi dopo il sushi...»

di Elena Filini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - «Noi siamo 133esimi su 380 locali a Treviso. Ma se Bento sushi viene prima disucon locale tipico in città, qualcosa non mi torna». Massima solidarietà ai Bastardi, i ristoratori di Resana che hanno deciso di mettere in discussione le regole di Tripadvisor facendo la recensione ai clienti, anche dal sancta sanctorum delle osterie trevigiane. «Io non ho nulla contro Bento sushi, sia chiaro, loro sono bravi ma la democrazia del web si trasforma in una gogna mediatica che distrugge anni di lavoro. Siamo al punto che chiunque può sotterrare un locale con commenti del tutto soggettivi che però restano sul web. Una follia».