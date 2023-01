Cantiere in tangenziale: sabato si viaggerà su una sola corsia, rischio code e rallentamenti

TREVISO - Cantiere in tangenziale domani, sabato 14 gennaio: la carreggiata verrà ristretta a una sola corsia in entrambi i sensi di marcia. L'arteria è dunque a rischio caos. Veneto Strade spa ha in programma il cantiere di ripristino delle barriere di sicurezza all'altezza del chilometro 58. Il tratto interessato si estende per 400 metri tra la Noalese e il Terraglio che verrà ridotto a una sola corsia di marcia sia lungo la carreggiata destra che sinistra.

L'intervento è in programma dalle 8 alle 17. Nelle ore di punta potrebbero verificarsi quindi code e rallentamenti nel tratto interessato dal cantiere, su cui verrà garantito il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. Il restringimento della carreggiata sarà indicato dall'apposita segnaletica.