Ruba un portafoglio al bar: ladra inseguita e placcata dai passanti

TREVISO - Ledella, i residenti in soccorso, l'e attraverso i giardini delle abitazione fino alla. E' successo ieri mattina all'Eden, in città. Un episodio di delinquenza spicciola come se ne sentono ogni giorno, ma con un finale dal sapore decisamente diverso. Perché ad aiutare la barista derubata sono state quattro persone: il cliente che ha dato l'allarme, un avvocato che passava per strada e due residenti accorsi dopo aver sentito gridare. Uno schiaffo all'indifferenza e la riprova che senso civico e aiuto fanno la differenza.La cliente - ladra è entrata al bar di Nico e Anna in viale Montegrappa poco dopo le otto e mezzo e ha ordinato una spremuta d'arancia e un bicchiere d'acqua. «Poi mi ha chiesto di poter collegare il telefonino alla corrente - racconta Nicoletta titolare del bar con la sorella Anna e vittima del furto - perchè doveva fare una telefonata urgente. E' successo tutto molto velocemente. Prima di andarsene ha preso da dietro al bancone il telefono e il