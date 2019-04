Infarto a teatro durante il concerto. «Il defibrillatore non ha funzionato»

di Alberto Beltrame

TREVISO - Il defibrillatore c'era ma non funzionava. Quando domenica pomeriggio il maestro Stefano Mazzoleni si è accasciato a terra , dietro le quinte del Comunale, a causa di un infarto che lo ha colto improvvisamente sul palcoscenico mentre dirigeva l'orchestra, i primi soccorritori hanno cercato di attivare il dispositivo salvavita presente in teatro. Ma l'apparecchio, per cause del tutto da chiarire, non si accendeva. Per questo le già concitate fasi di soccorso in cui si sono alternati nel praticare il massaggio cardiaco il compositore Gianni Ephrikian e il medico alzatosi dalla poltroncina della platea per prestare aiuto, sono state ancora più terribili e angoscianti. Solo grazie al loro intervento il maestro Mazzoleni, 57 anni, è ancora in vita. Ma di certo l'uso del defibrillatore avrebbe potuto fare la differenza visto che il cuore del direttore d'orchestra, tuttora ricoverato in gravi condizioni al Ca' Foncello, ha ripreso a battere solo dopo l'arrivo in Pronto Soccorso.