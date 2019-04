Raffica di incidenti a Pasqua. Ferito nel fosso sotto l'auto: la Mini arriva e si schianta contro i pompieri

, erano intervenuti per i rilievi dell'incidente stradale. Mentre erano in corso i rilievi da parte dei carabinieri e il recupero dell'auto da parte dei vigili del fuoco, una seconda autovettura, una Mini Cooper, è piombata contro la parte posteriore dell'autogru. Solo all'ultimo momento i militari vicini al mezzo di soccorso si sono messi in salvo, saltando gli stabilizzatori e procurandosi delle escoriazioni. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale di Piove di Sacco.

Alle otto della mattina, infine, un altro incidente, stavolta a Treviso, in via Terraglio non lontano da via del Mozzato; un'auto a Gpl è uscita autonomamente di strada, non si registrano feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente stradale nella notte in via Trieste a Resana, un'auto è uscita autonomamente di strada, nonostante le condizioni della vettura, la persona all'interno è uscita autonomamente senza riportare gravi ferite.Ancora una fuoriuscita autonoma, stavolta a Trebaseleghe intorno alle tre di mattina, in Corso del Popolo. Una Ford Fiesta, per cause in corso di accertamento, si è rovesciata in un fossato a bordo strada. Il conducente della vettura era nel fossato, sotto la macchina, i vigili del fuoco hanno lavorato molto per riuscire a soccorrerlo, sul posto anche il 118 e i carabinieri. Ma non è finita, mentre i soccorsi erano in atto è accaduto qualcosa di imprevisto.Due ragazzi con una mini si sono schiantati contro l'autogru dei pompieri che stavano recuperando il ferito incastrato sotto la vettura a Trebaseleghe, per fortuna sono rimasti illesi.In compenso, a rimanere feriti sono stati due carabinieri