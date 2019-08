Scontro tra due auto, tre feriti: due restano incastrati dentro l'abitacolo

MONTEBELLUNA - Incidente stradale alle 11.30 di oggi 28 agosto a Montebelluna, in via Argine. Uno scontro tra due autovetture, che trasportavano complessivamente cinque persone. Tre di queste sono ferite e sono state prese in carico dal personale del 118. Due di loro sono riasti incastrati nell'abitacolo e sono stati estratti dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri peri i rilievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA