Furgone delle Poste sfonda la vetrina e finisce dentro il centro estetico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VLPAGO DEL MONTELLO - Spettacolare- che per un vero miracolo non si è trasformato in tragedia - nel primo pomeriggio di oggi, 18 novembre, a Volpago del Montello: il conducente di un furgone di Poste Italiane che stava percorrendo via Pio X, in centro, non si sa ancora se per un malore o per una distrazione, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo che è uscito di stradae solarium dopo aver. Il conducente, un trevigiano 60enne, M.L. le sue iniziali, ha riportato ferite non gravi. Nessuna altra persona è rimasta ferita, né lungo la strada né all'interno del centro estetico. A soccorrere l'uomo il personale del 118, mentre i vigili del fuoco hanno dovuto rimettere l'area in sicurezza. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono in corso a cura dei carabinieri.