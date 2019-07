Bambina di 13 anni in bici investita da un'auto: gravissima, è intubata

CASALE SUL SILE - Tremendo incidente stradale a, in via Cave, oggi pomeriggio 2 luglio alle 16 circa. In pieno rettilineo una ragazzina di 13 anni inè statada una Mercedes guidata da una donna. L'urto è stato violento, la bambina è rovinata sull'asfalto. È gravissima. Trasportata d'urgenza all'ospedale in codice rosso, nell'ambulanza arrivata subito, è stata immediatamente intubata. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire. Illesa la donna alla guida della Mercedes.