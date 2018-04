Troppi incendi sospetti, controlli dei carabinieri nelle aziende

di Alberto Beltrame

TREVISO - Il numero crescente di incendi registrati nella Marca negli ultimi 12 mesi, cinque in particolare quelli che hanno raso al suolo interi capannoni mettendo in ginocchio altrettante attività, hanno alzato il livello d'allarme. Non solo dal punto di vista dell'intelligenza per intercettare eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nella Marca, ma anche sotto l'aspetto della prevenzione da quello della prevenzione, specie nelle attività che trattano materiali pericolosi come plastica e rifiuti. Per questo i Carabinieri del Nucleo operativo ecologico hanno compiuto un blitz in 15 aziende scoprendo in alcuni casi una serie di irregolarità.