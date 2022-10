Treviso, ambiente di lavoro insalubre: imprenditrice cinese denunciata. Dovrà pagare 25 mila euro di multa

TREVISO - Un'imprenditrice cinese, proprietaria di un'azienda tessile di Nervesa della Battaglia, è stata denunciata dai Carabinieri per una serie di violazioni legate alla qualità dell'ambiente di lavoro. I militari, che hanno fatto un sopralluogo assieme all'Ispettorato del lavoro di Treviso, si sono trovati di fronte ad uno scenario non conforme alle norme igienico sanitarie. Gli 8 lavoratori dell'impresa tessile, tutti connazionali della titolare e regolari sul territorio nazionale, lavoravano in un ambiente non a norma e pericoloso. I Carabinieri hanno anche rilevato la totale mancanza di preparazione del personale in materia di corsi antincendio e primo soccorso. Alla donna è stata consegnata una multa complessiva di circa 25 mila euro.