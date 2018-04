Inchiesta di Fanpage, la reazione del sndaco Manildo: «Imprenditori corrotti al bando»

di Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Gestione dell'accoglienza documentata dal video di Fanpage ? «Vergognosa.». Non usa mezzi termini il sindacoper commentare l'ultima puntata dell'inchiesta Bloody Mooney, che per la seconda volta tira in ballo la Marca trevigiana e nello specifico fa cadere il velo su come molti uomini d'affari, anche del nostro territorio, lucrino sul dispositivo dell'accoglienza ai migranti per l'impossibilità dei comuni di avere accesso alle strutture di proprietà del ministero.«Il video di Fanpage.it lascia esterrefatti perché è vergognoso quanto detto dall'intervistato. Per quel che mi riguarda imprenditori come questo non devono poter accedere ai bandi di gara per la gestione dei profughi». Così Manildo, commenta l'intervista pubblica da Fanpage.it sul tema dell'accoglienza: «Si tratta di un tema sensibile che bisogna trattare con estrema attenzione e che richiede non business ma la capacità di gestire in modo virtuoso i centri di accoglienza. Gli imprenditori con questa visione non capiscono che rischiano di creare delle vere e proprie bombe sociali all'interno dei centri di accoglienza»...