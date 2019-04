CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO -tenta dilanciandosi dallain. Tragedia sfiorata ieri mattina nell'ente camerale di piazza Borsa. Solo la casualità e il sangue freddo dell'utente e dei colleghi della donna ha voluto che la disgrazia non si consumasse. Sull'episodio la camera di commercio ha avviato degli accertamenti interni per ricostruire esattamente l'accaduto e per vagliare le cause che possono aver portato l'impiegata a tentare il gesto disperato. L'allarme è scattato a metà mattinata da un ufficio della struttura. Un'impiegataaveva aperto la finestra e si era messa in piedi sul davanzale per lasciarsi cadere nel vuoto. Un folle gesto interrotto per caso dall'ingresso nella stanza di un utente. Il cittadino stava cercando delle informazioni per una pratica perciò si era presentato in quello che riteneva l'ufficio preposto. «Quando l'ho vista in piedi sul balcone - ha raccontato poi - pensavo stesse pulendo i vetri. Ma all'improvviso la donna si è messa a singhiozzare». «Non ce la faccio più , basta, non ce la faccio più» avrebbe ripetuto tra le lacrime.