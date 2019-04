«Ostaggi nel grattacielo ghetto. Qui ​succede di tutto, nessuno interviene»

di Alberto Beltrame

TREVISO - «Non ci stupisce che lo abbiano arrestato: era sempre circondato da uno stuolo di connazionali e parlava continuamente al telefono. Si vedeva che era il loro capo». Osewie Ewobe, il 34enne nigeriano finito in carcere su disposizione dell'Antimafia di Palermo perché considerato un boss della mafia nigeriana è solo uno dei mille problemi del ghetto di via Pisa. Dove il degrado è imperante e si manifesta in mille modi: spaccio occulto o alla luce del sole, episodi di gratuita violenza, aggressioni. E sporcizia. Tanta. Il palazzaccio ne è l'emblema, l'anima nera attorno a cui gravitano vite sbandate e clan malavitosi. Ma c'è anche chi ci abita e non appartiene nè alle une nè agli altri. «Speriamo che le istituzioni intervengano e ci aiutino: ci sentiamo abbandonati. Qui succede di tutto, ma non vediamo mai nessuno».