Elezioni comunali. Luca Zaia e l'appello a Gentilini: «Torna, fidati di me»

di Paolo Calia

LEGGI ANCHE

IL CASO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Scende in campo il governatore. Nei giorni in cui potrebbe decollare laper riportare la, Zaia fa sapere di esserci. Il suo obiettivo è, difendere un patrimonio del leghismo come lo, riallacciare rapporti ormai dati per finiti:, ammette. In questi giorni le diplomazie sono al lavoro, il fronte gentiliniano aspetta qualche segnale dal Carroccio per capire che margini di trattativa ci siano. Sono curiosi anche di vedere quali carte saprà tirare fuori il segretario nazionale Gianantonio Da Re, incaricato ufficialmente di provare a recuperare l'icona leghista per eccellenza. E Gentilini, soprattutto, aspetta che qualcuno lo chiami sperando però che al tavolo della trattativa si sieda anche Luca Zaia, l'unico big leghista che ha sempre tratteggiato con parole di grande affetto. Per lui Zaia è il garante della parola data. E, fa sapere di voler esserci «per offrire alle città una proposta diversa da quella di chi governa oggi. E serve un centrodestra unito».«Ho il massimo rispetto di tutti. Ma se ci sarà un tavolo composto da più persone, in cui Gentilini vuole anche la mia presenza, io risponderò presente».«Gentilini non potrà mai essere un problema per la Lega. Ha pregi e difetti caratteriali, come ne abbiamo tutti noi. Ma è anche una persona che così come si accende, altrettanto velocemente si calma è diventa ragionevole. È un vulcano. Ma non dimentico che la Lega sta raccogliendo tanti frutti anche grazie al coraggio che Gentilini ha avuto in passato»...