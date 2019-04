Lo scrocco, il furto, l'inseguimento e le botte: 25enne scatenata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Ne combina di tutte in zona via Santa Bona Nuova, ma alla fine viene acciuffata e finisce in Questura: protagonista una. I fatti risalgono al 4 aprile.Il primo episodio si è verificato intorno alle 16, quando una signora di circa 65 anni è stata vittima di unmentre passeggiava con la propria. La marocchina, pur di portare a segno il suo furto, hapiù volte la signora, ma, di fronte alla sua strenue resistenza, si è allontanata di corsa entrando, dopo alcune centinaia di metri, in un bar della zona.Lì,, si è avvicinata al tavolino dove erano sedute due ragazze, riuscendo aappoggiata dietro la schiena di una delle due, per poi uscire dal locale e darsi alla fuga. Le due ragazze si son lanciate subito all’, riuscendo a raggiungerla dopo pochi metri e, a seguito di una violenta, sono riuscite a recuperare la borsa e metterla in fuga.Le Volanti, che già dopo il primo episodio hanno dato inizio alle ricerche della donna, anche con il coordinamento della Sala Operativa che visionava le telecamere della zona, sono riuscite a rintracciarla mentre correva in direzione delle piscine comunali.Fermata dai poliziotti, la donna ha cominciato a divincolarsi, spintonando e prendendo a pugni gli operatori che, nonostante la strenue resistenza, son riusciti a farla salire sull’autovettura di servizio, accompagnandola in Questura per ulteriori accertamenti. La donna, identificata per S.S., che già a febbraio era stata denunciata per aver commesso un furto in Via Roma, è stata arrestata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, tentato furto con strappo e tentata rapina impropria. Alla 25enne, messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo odierno, è stato comminato il provvedimento del