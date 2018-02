Ex Camuzzi, il bastione non regge muri instabili e terreno inquinato

di Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, parti portanti esterne bisognoso di intensi lavori di riqualificazione e il. Altro che polmone verde. Il Bastione Camuzzi è un buco nero e, per di più, in condizioni pessime. Pensare di trasformarlo in un parco cittadino, circondato da residenza e uffici, è al momento un’impresa ardita. La relazione presentata ieri a Ca’ Sugana dall’associazione Treviso Sotterranea sullo stato dell’arte del bastione è. Un documento importante, perché arriva proprio quando si sta per chiudere la vendita dell’intera area, di proprietà della società Nove srl, ad Alcide Setten. E arriva proprio quando si parla di un progetto di riqualificazione pronto a portare nel cuore del centro storico residenza, uffici, un parco e un museo delle Mura valorizzando proprio i sotterranei. Ma prima di poter tagliare questo traguardo c’è moltissimo lavoro da fare. Le condizioni del bastione sono a dir poco disastrose. L’aver ospitato per gran parte del secolo scorso il gasometro cittadino ha lasciato segni inequivocabili.