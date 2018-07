La forza della creatività sei donne unite contro la crisi

di Elena Filini

TREVISO - Cuori, mani, cervelli. Storie di donne che si intrecciano nel tempo e nella progressiva ricerca della propria dimensione lavorativa. E che hanno come epicentro Treviso. Hanno vissuto i favolosi anni Novanta, dove la moda a colori di Benetton, Stefanel, Unitessile ex Iana bimbi e Geox ha portato il nome di Treviso nel mondo. E, in questo ambiente ultracompetitivo dove si dice (sbagliando) che le donne siano dei caterpillar, sono pure riuscite a diventare amiche. Trent'anni dopo, con qualche ruga, qualche figlio e qualche anno in più, hanno deciso di rimettere insieme le proprie strade. Ognuna oggi è titolare di un marchio creativo. Dalle borse ai bijoux, dalle candele alle collane. «Guadagniamo infinitamente meno di un tempo, ma siamo più felici».