TREVISO - «Residenti? Qui ormai ci sono solo negozi e uffici. È un corridoio di passaggio verso il centro storico, per questo è facile meta per gli sbandati. Vedere le divise delle forze dell’ordine fa sentire più sicuri nell’equilibrio precario che negli anni si è creato fra chi qui vive e lavora e chi ci transita e bivacca. Il degrado si sposta e si adatta, per questo eliminarlo è così difficile». Paola Tormena da una ventina d’anni vive a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati