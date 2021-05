TREVISO - Già i numeri fanno impressione e raccontano una storia drammatica anche se, fortunatamente, finita bene: 108 giorni di ricovero in ospedale e 68 passati nei reparti di terapia intensiva e semintensiva attaccato a un tubo per respirare. Una lunga notte che ha lasciato un fisico segnato in lenta ripresa e gli incubi che ancora fanno capolino. Quella di Roberto Borsato, 63 anni, commercialista, consigliere comunale della Lega, è la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati