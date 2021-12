TREVISO - L’area Covid del San Camillo di Treviso raddoppia. Dall’incontro di ieri tra Francesco Benazzi e suor Lancy Ezhupara è uscita la fumata bianca: l’ospedale privato convenzionato passerà da 34 a 66 posti dedicati alle infezioni da coronavirus. Con la prima disponibilità si è già arrivati al tutto esaurito. Dal 27 dicembre si potrà contare anche sui letti aggiuntivi. « Trasferiremo tra gli 8 e i 10 pazienti al giorno - spiega Benazzi, direttore generale dell’Usl - ringrazio suor Lancy (direttrice amministrativa del San Camillo, ndr) per la grande disponibilità: in questo momento il San Camillo ci dà una mano permettendoci di fatto di non ridurre ulteriormente le attività non urgenti nei nostri ospedali » .

I NUMERI

I contagi sono sempre in aumento: la Marca viaggia a quasi 1.000 nuove infezioni al giorno. Da due settimane è la prima provincia del Veneto per incidenza e incremento dei casi. Nell’ospedale di Treviso sono state ricoverate anche tre donne incinte, sotto i 35 anni, non vaccinate, colpite dal coronavirus.

Per una di loro, in particolare, è stato necessario ricorrere all’ossigeno. Due hanno già partorito con il cesareo. Uno dei due neonati è risultato a sua volta positivo al Covid. Ma stanno bene. Ed è questo l’importante. La terza donna incinta, invece, è arrivata ieri dall’Usl di Belluno e ora è in attesa del parto.

A livello generale, al momento sono più di 12.700 i trevigiani positivi. I tassi si confermano in crescita. Il distretto di Pieve di Soligo è arrivato a 818 contagi ogni 100mila abitanti. E quello di Asolo è a 783. Non sono stati registrati casi da variante Omicron. Parallelamente, invece, è stato individuato il primo caso di influenza stagionale vera e propria, dovuta al virus A-H3.

Il Covid ha colpito anche un medico dell’Oculistica di Treviso, che si era vaccinato. A quanto pare è stato contagiato dal figlio. Per sicurezza, comunque, l’Usl sta richiamando i pazienti che aveva visitato negli ultimi giorni, in tutto qualche decina, per sottoporli al tampone di controllo. « Il medico ha fatto il test dopo la positività del figlio, che era stato controllato perché un compagno di classe era risultato contagiato - specifica il direttore generale - faremo i tamponi ai pazienti per estrema sicurezza: gli oculisti in ambulatorio usano sempre la mascherina Ffp2, lavorano con il microscopio, quindi a una certa distanza, su persone che a loro volta indossano la mascherina » .

I RICOVERI

Sul fronte dei ricoveri, nei reparti Covid degli ospedali trevigiani oggi ci sono in tutto 313 pazienti. Compresi 28 in Terapia intensiva (+3). Nelle ultime ore le Rianimazioni di Montebelluna e Vittorio Veneto hanno complessivamente registrato tre nuovi ingressi: tre persone tra i 60 e i 70 anni, tutte non vaccinate. « I nostri dati dicono che il 95% di chi arriva in Terapia intensiva non si era vaccinato contro il Covid » sottolinea Benazzi.

Ieri purtroppo il Covid ha fatto altre due vittime: un 75enne e un 82enne, uno non vaccinato e uno vaccinato con una sola dose, già colpiti da altre patologie, sono mancati negli ospedali di Treviso e Montebelluna. Con questi ultimi decessi, salgono a 1.923 i lutti tristemente contati nella Marca in 22 mesi di epidemia.

TERZA DOSE