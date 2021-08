TREVISO - Il 98% dei pazienti ricoverati negli ospedali trevigiani per infezione da coronavirus non si era immunizzato contro il Covid. E guardando alla Terapia intensiva si sale addirittura al 100%. Tra le 53 persone attualmente ricoverate in ospedale, solo un 79enne che si trova in un reparto ordinario aveva completato la profilassi vaccinale con AstraZeneca, richiamo compreso. Altre tre avevano ricevuto esclusivamente la prima dose....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati