Treviso in Rosa: la corsa delle 8mila in città Video

TREVISO - Sono tante, tantissime. Un fiume colorato di rosa. Una festa che coniuga divertimento, condivisione, solidarietà. Oggi è il gran giorno di Treviso in rosa, che torna ai nastri di partenza il via alle 9.30 in viale d'Alviano, ai piedi della Mura, con la raccomandazione di indossare la mascherina almeno in fase di avvio dopo due anni condizionati dalla pandemia. Le iscrizioni hanno raggiunto quota 8.138. Treviso è pronta a riempirsi di sorrisi e voglia di stare insieme, di divertimento e solidarietà. Il tutto, rigorosamente, al femminile. «Abbiamo aperto le iscrizioni all'inizio di febbraio, un mese in ritardo rispetto alle nostre abitudini, ma a gennaio il freno del Covid era ancora troppo forte - spiegano i dirigenti di Trevisatletica e Corritreviso, società organizzatrici dell'evento in partnership con la Lilt -. Si trattava di rimettere in moto una macchina organizzativa complessa. Non è stato facile, ma abbiamo subito incontrato l'entusiasmo di tantissime donne. Poi è arrivato il sostegno delle istituzioni, delle aziende, dei nostri fantastici volontari. A quel punto, Treviso in Rosa ha preso slancio e non si è più fermata: 8mila iscritte, in questo momento, sono un risultato fantastico per una città delle dimensioni di Treviso». Le partecipanti arriveranno da 9 regioni e 32 province. Saranno al via, per una volta senza guardare il cronometro, anche l'azzurra del mezzofondo Giulia Viola, la velocista Samantha Zago. E poi l'ex ciclista Diana Ziliute. Correranno (o cammineranno) gli assessori Gloria Tessarolo e Linda Tassinari, oltre al sindaco di Ponte Piave, Paola Roma. Sono iscritte inoltre Giuliana Meneghetti, ex responsabile del Cerimoniale della Provincia, che oggi tiene corsi di Galateo nell'Abbazia di Sant'Eustachio a Nervesa, luogo in cui quest'opera fu scritta da Monsignor Della Casa nel 1549, e Caterina Perali, scrittrice di romanzi come Le affacciate (2020), oltre che autrice televisiva e giornalista. Al via anche 87 gruppi. L'obiettivo? L'allestimento della palestra riabilitativa che ha trovato spazio nella nuova sede della Lilt, in via Venzone.