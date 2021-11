TREVISO - Focolaio da C oronavirus nella squadra degli Allievi della Follinese Calcio. Sono 13 le persone risultate positive: undici calciatori e due dirigenti. Per loro è subito scattato l’isolamento domiciliare. Ma ci sono anche altre squadre interessate visto che domenica, causa Covid, sono state cancellate altre due partite: Vittorio - Liapiave e Zensonese - Villanova. Il virus è poi rientrato anche in una casa di riposo del trevigiano....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati