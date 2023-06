TREVISO - In un solo giorno, dalle 8 di mattina alle 20, in città sono transita 9.700 auto prive di assicurazione o senza revisione. Per la precisione: 4.900 senza copertura assicurativa, 4.800 non revisionate. Questo l’esito di un monitoraggio fatto dalla polizia locale che ha lasciato tutti a bocca aperta: che il fenomeno dei mezzi che viaggiano scoperti fosse in aumento era chiaro da tempo, ma mancavano ancora i contorni, la sua estensione. Ora c’è: sono vasti. Più che di fenomeno ormai si può parlare di piaga, da risolvere.

LA RICERCA

La polizia locale, dopo gli esiti di vari controlli fatti negli ultimi mesi, aveva notato un insolito aumento dei veicoli fermati e non in regola dal punto di vista assicurativo e del controllo dei mezzo. Il comandante Andrea Gallo ha così dato mandato di approfondire. E ha progettato un’intera giornata di verifiche utilizzando il targasystem, la telecamera intelligente che oltre a contare i mezzi in transito, ne legge la targa e si collega alle banche dati per raccogliere tutte le informazioni possibili, dai dati sul proprietario a quelli sul veicoli. L’esperimento è stato fatto la scorsa settimana. I targasystem sono stati tarati per concentrarsi su assicurazioni e revisioni dei veicoli in transito e puntati su Tangenziale, viale della Repubblica, viale Vittorio Veneto e la Feltrina. Risultato: 176mila auto passate nel territorio comunale in dodici ore, di cui come detto 4.900 senza assicurazione e 4.800 non revisionate. Il 40% dei mezzi - auto, moto, furgoni e camion - è passato in Tangenziale che si conferma l’arteria più trafficata della città. Poi però tutti quei mezzi si disperdono nel territorio diventando potenziali pericoli.

L’ANALISI

«Il dato ci ha sorpreso - ammette Gallo - abbiamo deciso di fare quel monitoraggio per fare il punto della situazione. Inizialmente era per controllare, oltre ai dati classici delle auto in entrata e in uscita dalla città, anche l’eventuale presenza di mezzi rubati. Ma, in dodici ore, non ne sono stati individuati. In compenso abbiamo trovato tutto il resto. Premesso che tutti i dati registrati sono sensibili e, pertanto, verranno trattati come tali e cancellati dopo sette giorni». I mezzi immortalati senza revisione e assicurazione non sono stati multati, la sanzione infatti può essere staccata solo in presenza. Ma il fatto che siano così tanti ha spinto il comandante a prendere dei provvedimenti: «Ho dato mandato di intensificare i controlli lungo le strade cittadine - spiega - viaggiare senza essere assicurati e con il mezzo non revisionato è pericoloso per tutti. Non avere l’assicurazione significa che, in caso d’incidente, chi subisce il danno è costretto a sperare in un risarcimento dalla cassa per le vittime della strada o intentare una causa civile che non si sa mai come andrà a finire». Chi è senza assicurazione invece, di sicuro, ha una sanzione amministrativa di 600 euro più il sequestro del veicolo. In caso di recidiva la multa sale a 1200 euro, oltre sequestro del veicolo e sospensione della patente. La mancanza della revisione comporta invece un’ammenda da 173 euro, il ritiro della carta di circolazione.

LE CONTROMISURE

I controlli scatteranno da subito. Le pattuglie della polizia locale fermeranno le auto a campione, come già capita, con particolare attenzione alle varie coperture. Anche i targasystem saranno utilizzati più spesso per questi controlli lavorando in modo coordinato con gli agenti sul territorio. «Non nascondo che siamo molto preoccupati - continua il comandante - mentre avere la revisione scaduta può essere una dimenticanza, anche se non controllare periodicamente stato delle gomme, dei freni o dei fumi dell’auto è un rischio non da poco, non pagare l’assicurazione è quasi sempre una scelta. Non entro in considerazioni di aspetto sociale che non mi competono, ma noto che andare in giro senza copertura assicurativa è molto grave. Magari sapere che i controlli vengono intensificati e che il traffico è monitorato col targasystem, unita alla consapevolezza che sanzioni e multe non sono da poca, potrà convincere qualcuno che non vale la pena rischiare».