Centinaia di bollette gonfiate: Federconsumatori scova gli “inganni”. Se Confartigianato sta affrontando con caparbietà il tema delle bollette illegittime arrivate a tante piccole e medie imprese del territorio, ottenendo anche risultati significativi (50mila euro restituiti a una ditta, 7mila ad un’altra), la Federconsumatori sta seguendo i casi di alcune famiglia e dei salassi che, negli ultimi mesi, sono arrivati sulle loro teste. E anche in questo caso appare chiaro come non sempre gli esborsi richiesti ai cittadini siano regolari.

« Attualmente - spiega Claudia De Marco, della Federconsumatori - circa il 40% dei casi che esaminiamo su richiesta dei privati riguarda bollette. Non si tratta solamente di quelle relative al gas e all’energia elettrica, ma anche di bollette riguardanti acqua e rifiuti » . E i risultati sono significativi: «O ltre la metà delle fatture che arrivano nelle nostre mani presenta delle irregolarità » . E il dato numerico è elevatissimo : «P arliamo di qualche centinaio di bollette che hanno le caratteristiche per essere riviste. Per questo invitiamo i cittadini a controllare tutto molto accuratamente » .



Prendendo in considerazione, in particolare, alcuni campanelli d’allarme che si possono nascondere fra i numeri. « In particolare - spiega la De Marco - ci sono bollette in cui si colgono picchi nei consumi assolutamente inconcepibili per determinati nuclei familiari. In altri casi, c’è il problema delle accise, lo stesso su cui è intervenuta Confartigianato. In altri ancora il fornitore propone una revisione del contratto. Ma, se questo non è in scadenza, non può per legge essere modificato. È per questo che la gente deve assolutamente controllare tutto con la massima attenzione, diffidando di quei contratti nei quali i concetti e le voci non sono riportati con chiarezza. Tutto deve infatti essere trasparente » .



È stato proprio l’esame più attento del resoconto arrivato alla ditta che, nel caso di Confartigianato, ha permesso a due aziende di recuperare in un caso 50mila euro e nell’altro 7mila. Erano infatti state addebitate delle addizionali illegittime. Lo studio di avvocati a cui Confartigianato fa riferimento quindi, tramite un’azione giudiziaria, ha avviato le azioni di recupero richiedendo il rimborso direttamente al fornitore, che ha dovuto restituire i crediti ricevuti in eccesso.