Un contenzioso lungo 18 anni: il Comune di Treviso deve pagare

di Paolo Calia

TREVISO - IlCa' Sugana a pagare 3.588 euro di spese legali aspa per un contenzioso legato al presunto mancato pagamento di alcuni oneri di urbanizzazione. E fin qui niente di strano, normali vicende amministrative che possono andare bene o male. La cosa particolare è la tempistica:. Ma la vicenda è ancora più vecchia, risale a una concessione edilizia data all'allora Cassamarca per una ristrutturazione datata addirittura 1993. Praticamente un altro mondo e, a dirla tutta, altri protagonisti. Di quell'epoca non resta nemmeno la banca, diventata nel frattempo Unicredit, la moneta (l'euro al posto della vecchia lira) e neppure un solo rappresentante politico. Ma andiamo con ordine.