​Comprare casa. Alloggi popolari in vendita e mutui agevolati ai giovani

TREVISO - Un anno: a Ca' Sugana si sono dati questo arco di tempo per quantomeno avviare un programma di ampio respiro che parte dalle vendita di alcuni appartamenti popolari gestiti dal Comune e arriva fino ad aiuti concreti per le giovani coppie interessate ad acquistare la loro prima casa. L'assessore al Sociale Gloria Tessarolo, assieme ai colleghi di altri settori come Bilancio e Lavori pubblici, sta portando avanti un monitoraggio per individuare un discreto numero di appartamenti di proprietà comunale da mettere in vendita. Ne sono stati individuati una trentina, rappresentano il tesoretto con cui finanziare i lavori di ristrutturazione degli altri appartamenti ancora in mano a Ca' Sugana: «Intanto bisogna vedere se si riuscirà a venderli - spiega l'assessore - poi il ricavato servirà comunque a finanziare i lavori in altre abitazioni del Comune attualmente abitate e bisognose di un intervento».