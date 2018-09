Parte la quindicesima edizione di Treviso Comic Book Festival

di Sara De Vido

L'omino con i baffi Bialetti, Corto Maltese, il mitico detective Nick Carter e i suoi fedeli assistenti Patsy e Ten sono solo alcuni dei personaggi che popolano la quindicesima edizione di Treviso Comic Book Festival, che oggi e domani abbraccerà il centro di Treviso con esposizioni, incontri e la mostra mercato. Una manifestazione di respiro internazionale sia per gli ospiti stranieri, ma anche per la qualità e la ricchezza dell'offerta, che negli anni ha saputo crearsi uno spazio di tutto rispetto, diventando punto di riferimento per gli appassionati del fumetto e dell'illustrazione.ESPOSIZIONILa mostra di punta dell'anno, 30 anni di cartoni animati e fumetti in tv sarà ospitata da Fondazione Benetton (inaugurazione alle 12.30). È la più completa mostra mai vista in Italia. Durante Carosello, nel 1968, apparve il primo fumetto in Tv: era la serie Pupa e Bob Bob per la Zoppas, realizzata dalla Paul Film di Paul Campani e Max Massimino Garnier. I Fumetti in Tv furono poi consacrati nelle mitiche trasmissioni RaiTv Gulp! (1972) e SuperGulp! (1977/1981) ideate da Gianfranco Governi e Guido De Maria per la regia dello stesso De Maria. La mostra portante del Treviso Comic sarà dunque dedicata ad una mitica esperienza durata oltre 30 anni, raccontata attraverso gli studi modenesi Paul Film, Cartoncine, Studio Bignardi e Playvision, protagonisti in quegli anni dell'animazione italiana. Sempre a Fondazione Benetton, sarà inaugurata anche la mostra La miniera di polvere di Franco Matticchio, tra i grandi dell'illustrazione a livello internazionale, che a Treviso esporrà gli originali di due opere recentemente pubblicate da Rizzoli Lizard, Jones e altri sogni e Il signor Ahi e altri guai. Alle 17 apre le porte Palazzo Manin per ospitare un grande talento d'oltremanica, Dilraj Mann, che porta a Treviso tavole originali tratte dalla sua ultima graphic novel.