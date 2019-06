«Incidente voluto». Dubbi sulle ​accuse: Christian viene scarcerato

di Denis Barea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Da omicidio volontario, tentato omicidio, violenza sessuale e stalking a omicidio stradale. E così Christian Barzan è tornato libero . Sull'indagine della Procura in relazione ai fatti del 7 giugno scorso, il tremendo incidente avvenuto quella notte tra Santandrà e Povegliano in cui ha perso la vita Giuseppina Lo Brutto, si abbatte l'ordinanza con cui ieri il gip di Treviso Angelo Mascolo ha accolto, sia pur parzialmente, l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere presentata dal difensore del 22enne, l'avvocato Fabio Crea. Il giudice che sono venuti meno i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati a lui addebitati mentre si palesano gravi indizi in ordine al reato di omicidio stradale.