Alla guida con il cellulare in mano. Scattano i controlli in borghese

TREVISO - Trevigiani recidivi, troppo spesso alla guida con loin mano. Ma ora arrivano i controlli in borghese. Tolleranza zero e abiti civili: così la polizia locale ha deciso di dare una stretta agli automobilisti indisciplinati. Dai prossimi giorni attenzione ai semafori: il vicino di finestrino potrebbe essere un agente. Che ha tutte le credenziali per sanzionare. «Non vogliamo fare gli sceriffi - precisa il comandante Andrea Gallo - agiamo per la prevenzione. Troppi gli incidenti per distrazione da telefonino. Sta diventando una piaga». Cinquantadue sanzioni per guida con smartphone solo nell'ultimo anno. E la polizia locale ha deciso di dire basta: dai prossimi giorni gli agenti trevigiani eseguiranno le ispezioni sotto copertura, ossia con auto civili. «Non se ne può più - sbotta il comandante - non smettono neppure quando li affianchiamo con l'auto d'istituto ai semafori. Le persone devono